Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı 2025: Göç İdaresi 119 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Göç İdaresi Başkanlığı 119 personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi, Göç İdaresi Başkanlığı'na alımı yapılacak personel alımı için kadro ve branş dağılımını merak ediyor. Yayımlanan kılavuzla birlikte alımı yapılacak 119 personel alımı için kadro dağılımı belli oldu. Peki, Göç İdaresi 119 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, unvanı ve sayısı belirtilen merkez teşkilatından 14, taşra teşkilatından ise 105 kişi olmak üzere toplam 119 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.