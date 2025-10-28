Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı 2025: Göç İdaresi 119 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi Başkanlığı, başvuru yapacak adaylarda şu şartları arıyor:



-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

-2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmak.

-Her aday sadece bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

-Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.