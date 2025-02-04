Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanının ayrıntıları: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alınacak.
Sözlü sınava çağırılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığının "www.goc.gov.tr" internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek ve duyurulacak.
Adaylarda sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olma ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma şartları aranacak.
Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak.
-GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
g) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,