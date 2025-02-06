Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?
Göç İdaresi Başkanlığı 560 sözleşmeli personel alacak. Sözlü sınava çağırılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığının "www.goc.gov.tr" internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek ve duyurulacak. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?
Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alınacak. İşte, Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımının ayrıntıları...