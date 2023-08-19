Göç yolundaki leyleği silahla vurdular

YARALANMALARIN NEDENİ ELEKTRİK ÇARPMASI VE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy ise, göç dönemlerindeki leylek yaralanmalarının elektrik direkleri ve avcılıkla alakalı olduğunu dile getirerek uyarılarda bulundu.

“Beslenmek ya da dinlenmek için İstanbul'daki değişik yerlere inen leylekler bazı şeylerle karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi elektrik çarpmaları. Elektrik direklerinde akıma uğruyorlar ve orada çoğu yaralanıyor ya da ölüyor. Bir diğer neden de insanlar tarafından yapılan şeyler. Ateşli silah yaralanmaları, silahla vuruluyorlar.” diyen Özsoy, kendilerine bu şekilde çok sayıda leylek geldiğini belirterek, “Tedavi edebildiklerimizi ediyoruz. Bu göç dönemine genellikle yetişmiyor ama bir dahaki döneme uçurabildiklerimizi hayata kavuşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.