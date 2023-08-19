Göç yolundaki leyleği silahla vurdular
Ağustos ve eylül ayı göç dönemi olan leyleklerin, güneye yolculuğu başladı. İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir leylek silahla vuruldu. Kanadı kırılan leylek, tedavi altına alındı. Durumu kritik olan leylek, tedaviye yanıt verirse gelecek dönem göç yolculuğuna devam edebilecek.
İstanbul’da güneye göç eden leylek, silahla vuruldu.
Yaralı leylek, Perşembe günü Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi’nde bulundu.
Mahalle sakinleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’yle yaralı leylek için irtibata geçti.