Göç yolundaki leyleği silahla vurdular

Ağustos ve eylül ayı göç dönemi olan leyleklerin, güneye yolculuğu başladı. İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir leylek silahla vuruldu. Kanadı kırılan leylek, tedavi altına alındı. Durumu kritik olan leylek, tedaviye yanıt verirse gelecek dönem göç yolculuğuna devam edebilecek.

Göç yolundaki leyleği silahla vurdular - 1

İstanbul’da güneye göç eden leylek, silahla vuruldu.

Yaralı leylek, Perşembe günü Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi’nde bulundu.

Mahalle sakinleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’yle yaralı leylek için irtibata geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Göç yolundaki leyleği silahla vurdular - 2

Ekipler tarafından alınan leylek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ne teslim edildi.

Silahla vurulmaya bağlı kanadında açık kırığı bulunan ve kanaması olan leylek tedavi altına alındı.

Şu anda ilaç tedavisi gören leyleğin durumu kritik.

Göç yolundaki leyleği silahla vurdular - 3

Gelecek hafta operasyon geçirmesi planlanan ve göç yolculuğu yarım kalan leylek, tedavilere yanıt verirse önümüzdeki dönem göç edebilecek.

Mahalle sakinleri her sene konaklamak için aynı yeri tercih eden başka bir leyleğin de elektrik direği üzerinde kaldığını ve uçmadığını belirtti.

Göç yolundaki leyleği silahla vurdular - 4

YARALANMALARIN NEDENİ ELEKTRİK ÇARPMASI VE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy ise, göç dönemlerindeki leylek yaralanmalarının elektrik direkleri ve avcılıkla alakalı olduğunu dile getirerek uyarılarda bulundu.

“Beslenmek ya da dinlenmek için İstanbul'daki değişik yerlere inen leylekler bazı şeylerle karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi elektrik çarpmaları. Elektrik direklerinde akıma uğruyorlar ve orada çoğu yaralanıyor ya da ölüyor. Bir diğer neden de insanlar tarafından yapılan şeyler. Ateşli silah yaralanmaları, silahla vuruluyorlar.” diyen Özsoy, kendilerine bu şekilde çok sayıda leylek geldiğini belirterek, “Tedavi edebildiklerimizi ediyoruz. Bu göç dönemine genellikle yetişmiyor ama bir dahaki döneme uçurabildiklerimizi hayata kavuşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER