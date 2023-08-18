Göç yolundaki leylekler için elektrikler kesildi
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde elektrik direklerine konan leylekler akıma kapıldı. Mahalleli, leylekler için bölgedeki elektriklerin kesilmesini istedi. Ekipler, iki mahallede elektrikleri kesti. Bu esnada 7 leylek akıma kapılıp öldü. Yaralı leylekler ise tedavilerinin ardından doğaya salındı.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, güneye doğru göç eden yüzlerce leylek elektrik direklerine kondu.
Direklerin üzerine konan leylekleri fark eden vatandaşlar, ihbarda bulunarak bölgenin elektriğinin kesilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İstasyon ve Kurtlar Mahallesi arasındaki hatların elektriğini kesti.