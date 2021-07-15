Göçe beslenme arası

Edirne'ye mart ayında göç eden leylekler, buğday hasadının sürdüğü tarlalarda beslenmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 10:11

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Göçmen kuşlar, bölgede buğday hasadı devam eden tarlalara misafir oluyor.
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Elektrik ve telefon direklerindeki yuvalarında yumurtadan çıkan yavrularını bırakarak hasat edilen tarlalarda yiyecek arayan leylekler, buğday danesi, çekirge ve böceklerle besleniyor.
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Tarlasında yaklaşık 30 leylek olan çiftçi Mehmet Bilgiç, hasat sırasında bölgedeki leyleklerin buğday tarlalarına toplandığını söyledi.

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Uzun gagalı misafirlerin bir nevi çiftçilere arkadaşlık ettiğini belirten Bilgiç, "Onlar da rızık peşindeler. Solucan, çekirge gibi şeyleri topluyorlar." diye konuştu.
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