Göçe beslenme arası

Göçmen kuşlar, bölgede buğday hasadı devam eden tarlalara misafir oluyor.

Elektrik ve telefon direklerindeki yuvalarında yumurtadan çıkan yavrularını bırakarak hasat edilen tarlalarda yiyecek arayan leylekler, buğday danesi, çekirge ve böceklerle besleniyor.

Uzun gagalı misafirlerin bir nevi çiftçilere arkadaşlık ettiğini belirten Bilgiç, "Onlar da rızık peşindeler. Solucan, çekirge gibi şeyleri topluyorlar." diye konuştu.