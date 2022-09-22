Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz

Malatya'da bir hukuk firmasının başvuruda bulunan göçmenleri Avrupa'ya gönderdiği söylentisi, küçük çaplı izdihama yol açtı. Yüzlerce sığınmacı, hukuk firmasının bulunduğu iş merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz - 1

Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada, bir hukuk firmasının kendilerine başvuru yapan göçmenleri Avrupa'ya göndereceği şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz - 2

Söylenti, kısa süre içinde yayıldı. çok sayıda yabancı uyruklu kişi, Buhara Caddesi'ne akın etti.

Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz - 3

Hukuk bürosunun bulunduğu iş merkezinin önüde kuyruk oluştu.

Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz - 4

Söylentinin gerçek olmadığı, olay yerine polis ekiplerinin gitmesiyle ortaya çıktı.

Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz - 5

Gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce kişi polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.

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