Göçmenleri heyecanlandıran söylenti: Avrupa'ya göndereceğiz

Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada, bir hukuk firmasının kendilerine başvuru yapan göçmenleri Avrupa'ya göndereceği şeklinde paylaşımlar yapıldı.
Söylenti, kısa süre içinde yayıldı. çok sayıda yabancı uyruklu kişi, Buhara Caddesi'ne akın etti.
Hukuk bürosunun bulunduğu iş merkezinin önüde kuyruk oluştu.
Söylentinin gerçek olmadığı, olay yerine polis ekiplerinin gitmesiyle ortaya çıktı.
Gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce kişi polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.