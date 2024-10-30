GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?
TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY helikopteri, tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Bugün Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine girecek olan T625 GÖKBEY helikopteri, yangınla mücadele, hava ambulansı, nakliye ve arama kurtarma operasyonlarında çok amaçlı bir şekilde kullanılabilecek. Peki, T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?
T625 GÖKBEY, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilmekte olan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopterdir. Özgün helikopterin ileride UH-1 ve ambulans helikopterlerin yerini alması planlanmaktadır.