GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?

T625'in başlangıçta 5 ton ağırlığında olması bekleniyor ve 2 adet LHTEC CTS800 motoru kullanması hedefleniyordu.

LHTEC CTS800, TUSAŞ T-129 Atak helikopterinde de kullanıldığı için tercih edilmişti. Ancak yerli motor firması TEI tarafından yeni nesil TS1400 motorunun geliştirilmesine başlandı.



Helikopterle ilgili ilk tanıtım 5 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Yerli Helikopterin Sanayileşmesi" toplantısında yapıldı. T625 ilk prototip uçuşusunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdi. 29 Haziran 2019'da T625 prototipi ilk kez tam donanımlı olarak uçuşunu gerçekleştirdi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifiye edildi. 22 Nisan 2023 tarihinde TS1400 motoru ile ilk test uçuşunu yaptı.