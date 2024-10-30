GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?

TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY helikopteri, tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Bugün Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine girecek olan T625 GÖKBEY helikopteri, yangınla mücadele, hava ambulansı, nakliye ve arama kurtarma operasyonlarında çok amaçlı bir şekilde kullanılabilecek. Peki, T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?

GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir? - 1

T625 GÖKBEY, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilmekte olan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopterdir. Özgün helikopterin ileride UH-1 ve ambulans helikopterlerin yerini alması planlanmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir? - 2

T625 GÖKBEY TASARIMI

TUSAŞ, 2010 yılında özgün yerli genel maksat helikopteri için ön tasarım çalışmalarını başlattı. 6 ton sınıfı genel maksat helikopteri projesi için 26 Haziran 2013 tarihinde Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi imzalanmış ve 6 Eylül 2013'ten itibaren program takvimi uygulanmaya başlanmıştır.

Alp Havacılık, iniş takımı, dişli kutusu ve dinamik bileşenlerin üretimi ve montajından sorumluyken,İspanyol CESA hidrolik sistemleri sağlamak üzere seçildi.

GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir? - 3

T625'in başlangıçta 5 ton ağırlığında olması bekleniyor ve 2 adet LHTEC CTS800 motoru kullanması hedefleniyordu.

LHTEC CTS800, TUSAŞ T-129 Atak helikopterinde de kullanıldığı için tercih edilmişti. Ancak yerli motor firması TEI tarafından yeni nesil TS1400 motorunun geliştirilmesine başlandı.

Helikopterle ilgili ilk tanıtım 5 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Yerli Helikopterin Sanayileşmesi" toplantısında yapıldı. T625 ilk prototip uçuşusunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdi. 29 Haziran 2019'da T625 prototipi ilk kez tam donanımlı olarak uçuşunu gerçekleştirdi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifiye edildi. 22 Nisan 2023 tarihinde TS1400 motoru ile ilk test uçuşunu yaptı.

GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir? - 4

GÖKBEY HELİKOPTERİ ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 2
Yolcu kapasitesi: 12 kişi
Uzunluk: 15,87 metre (52,1 ft)
Ana rotor çapı: 13,20 metre (43,3 ft)
Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram (13.340 lb)
Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)
Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram (2.250 lb)
Harici yakıt tankı: 280 kilogram (620 lb)
Bagaj hacmi: 1,1 metreküp (39 cu ft)

GÖKBEY helikopteri envantere giriyor: T625 GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir? - 5

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Azami hız: 165 knot (306 km/sa)
Seyir hızı: 150 knot (280 km/sa)
Menzil: 400 deniz mili (740 km)
Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili (948 km)
Havada kalış: 3,8+ saat
Yedek yakıt tankı ile 5+ saat
Servis tavanı: 20.000 fit (6.100 m)

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