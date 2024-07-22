GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı. İngiltere’de havalanan GÖKBEY, 7 dakikalık bir uçuş gösterisi yaptı. Uçuşla ilgili konuşan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Mehmet Demiroğlu, “T625 GÖKBEY'in Farnborough'da uçuş gerçekleştirmesi ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi talep var. Kısa zamanda birçok platformumuz için ihracat haberleri vermek istiyoruz.” dedi.

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 1

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere’de gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 2

Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nın ilk gününde, TUSAŞ’ın özgün imkanlarla geliştirdiği Türkiye’nin milli hava araçlarından GÖKBEY, etkinlik kapsamında 7 dakikalık uçuş gösterisi yaptı.

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 3

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisiyle Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası alanda rekabet gücünü sergiledi.

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 4

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın dünyada havacılık teknolojilerinin geldiği son noktanın en net görülebileceği önemli bir fuar olduğunu belirterek, “Burada sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizle, ne kadar iddialı olduğumuzu göstermek için tüm ürünlerimizi sergiliyoruz. Özellikle T625 GÖKBEY'in Farnborough'da uçuç gerçekleştirmesi ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi talep var. Kısa zamanda birçok platformumuz için ihracat haberleri vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 5

4 UÇUŞ YAPACAK

GÖKBEY, 22-26 Temmuz'daki etkinlik boyunca 4 uçuş yapacak.

TUSAŞ, fuar kapsamında geliştirdiği diğer teknoloji ürünleri ve platformlarını da sergileyecek.

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 6

Bu kapsamda, jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, GÖKBEY ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketleri ile GÖKBEY ve HÜRJET'in birebir ölçekli maketi de TUSAŞ standında yer alacak.

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 7

Fuarda ayrıca KAAN deneyi alanı ve uydu maketleri de misafirlerin ilgisine sunulacak.

GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 8
GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu - 9
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