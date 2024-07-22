GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın dünyada havacılık teknolojilerinin geldiği son noktanın en net görülebileceği önemli bir fuar olduğunu belirterek, “Burada sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizle, ne kadar iddialı olduğumuzu göstermek için tüm ürünlerimizi sergiliyoruz. Özellikle T625 GÖKBEY'in Farnborough'da uçuç gerçekleştirmesi ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi talep var. Kısa zamanda birçok platformumuz için ihracat haberleri vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.