GÖKBEY, İngiltere semalarında: Milli helikopterden gösteri uçuşu
Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı. İngiltere’de havalanan GÖKBEY, 7 dakikalık bir uçuş gösterisi yaptı. Uçuşla ilgili konuşan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Mehmet Demiroğlu, “T625 GÖKBEY'in Farnborough'da uçuş gerçekleştirmesi ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi talep var. Kısa zamanda birçok platformumuz için ihracat haberleri vermek istiyoruz.” dedi.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere’de gerçekleştirdi.