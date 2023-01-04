Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı'

Yalova'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si, yağış yetersizliği nedeniyle kururken 3 milyon metreküp su kaldı. Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, yağmur yağmazsa sadece 30 günlük su bulunduğunu söyledi.

Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı' - 1

Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı' - 2

Baraj, günde ortalama 100 bin metreküp su tüketen kenti besliyor.

Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı' - 3

Yağış yetersizliğiyle barajın yüzde 82'si kururken, 3 milyon metreküp su kaldı.

Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı' - 4

Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, yağmur yağmaması halinde kent için 30 günlük su kaldığını belirterek şöyle konuştu:

''Yüzde 18'lik bir doluluk oranımız kaldı. Bu da Yalova'nın 30-35 günlük suyuna tekabül ediyor. Yağmurun yağmaması, suyun azalmasına neden oldu.

Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı' - 5

Önümüzdeki haftadan sonra bir kar yağışı olursa meteorolojinin söylemleri de bu yönde, önümüzdeki haftalar bir kar yağışı olursa sıkıntı yaşamayız.

Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı' - 6

Ancak yağmazsa büyük bir sıkıntı var. Bu konuda vatandaşlarımızın su kullanımına biraz daha dikkat etmelerini öneriyorum.''

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