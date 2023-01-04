Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si kurudu: 'Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı'

Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, yağmur yağmaması halinde kent için 30 günlük su kaldığını belirterek şöyle konuştu:

''Yüzde 18'lik bir doluluk oranımız kaldı. Bu da Yalova'nın 30-35 günlük suyuna tekabül ediyor. Yağmurun yağmaması, suyun azalmasına neden oldu.