Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak.

DHA 27.02.2021 - 18:49

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 1

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda bir tekne alabora oldu.

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 2

Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber teknede Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik’in bulunduğu belirtildi.

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 3

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi.

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 4

Daha önce Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İki uzman erbaş yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başarırken, Bulut ve Toykuyu suda kaybolmuştu.

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 5

Hayatını kaybeden Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, yakınlarının eşliğinde Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 6

Çarpışantürk'ün cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul’a götürülecek.

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 7

Çanakkale'den jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada- 1 gemisiyle adaya geçerek, arama- kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu - 8

'BUGÜN GÖKÇEADA İLÇEMİZDE BİZİ ÜZEN BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Gökçeada ilçemizde bizi üzen bir olay ile karşı karşıya kaldık. Dört askeri personelimiz ile Gökçeada'da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık." dedi.

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