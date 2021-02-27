Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu

'BUGÜN GÖKÇEADA İLÇEMİZDE BİZİ ÜZEN BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Gökçeada ilçemizde bizi üzen bir olay ile karşı karşıya kaldık. Dört askeri personelimiz ile Gökçeada'da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık." dedi.