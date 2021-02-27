Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi: 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu

DHA 27.02.2021 - 18:49
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda bir tekne alabora oldu.
Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber teknede Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik’in bulunduğu belirtildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi.
Daha önce Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İki uzman erbaş yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başarırken, Bulut ve Toykuyu suda kaybolmuştu.
Hayatını kaybeden Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, yakınlarının eşliğinde Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Çarpışantürk'ün cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul’a götürülecek.
Çanakkale'den jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada- 1 gemisiyle adaya geçerek, arama- kurtarma çalışmalarına dahil oldu.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Gökçeada ilçemizde bizi üzen bir olay ile karşı karşıya kaldık. Dört askeri personelimiz ile Gökçeada'da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık." dedi.