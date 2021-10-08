Haberler - DHA 08.10.2021 - 10:41
Bölgenin ikinci derece arkeolojik sit alanı olduğunu dile getiren Çetin, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 1000'lik uygulama imar planlarını onaylama aşamasındayken emsali düşürdüklerini söyledi.
Günübirlik tesis alanlarında kıyı kanuna bağlı kalmak koşuluyla maksimum yüzde 20 olan emsali yüzde 5'e çektiklerini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:
"Aynı zamanda konut alanlarında ifraz koşullarını 1000 metrekareye indirip, bu 1000 metrekaredeki toplam emsali yüzde 20'ye düşürerek, yapılaşma ve nüfus projeksiyonu minimize ederek, oradaki ekosistemi ve mevcut yaşam koşullarını en iyi hale getirdik."