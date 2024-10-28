Gökdelenden düşen Semanur'un ölümü intihar mı cinayet mi? Defterindeki notlar dikkat çekti
Ankara'da gökdelende arkadaşının 43'üncü kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü kafaları karıştırmaya devam ediyor. Arslan'ın not defterinde ise "Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim." notları dikkat çekti. Genç kızın ailesi ise ölümün bir intihar olmadığını savunuyor.
Binicilik eğitmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.