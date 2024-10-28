Gökdelenden düşen Semanur'un ölümü intihar mı cinayet mi? Defterindeki notlar dikkat çekti

"ARKADAŞI İLE TARTIŞMIŞ"

Anne Elif Karaca, olay günü kızının eve geldiğini arkadaşı Ezgi Ö.’nün de yanında olduğunu belirtti.

Kızının arkadaşı ile Kapadokya'ya gidip ertesi gün döneceğini söylediğini aktaran Karaca, "Daha sonra sürekli aradım, kızıma ulaşamadım. Pazar günü akşam haberi geldi. Notlarında hayallerinden bahsetmiş." dedi.

Elif Karaca, kızı Semanur’un hayat dolu olduğunu anlatarak "Bana 'Sana çok güzel bir hayat kuracağım. Sana çok güzel bir gelecek vereceğim' derdi. Böyleydi benim kızım. Notlarda çok güzel açıklamış, çok güzel yazmış. Hayallerini anlatmış. Ne olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Kızının intihar etmediğini savunan Karaca, "Benim kızım mümkün değil intihar etmez. Hayat dolu bir çocuktu. Benim kızım asla intihar etmedi." dedi.