Gökdelenin 43'üncü katından düşmüştü: Semanur Arslan'ın sırlarla dolu ölümünde dosya yeniden açıldı
Ankara'da geçen yıl bir gökdelenin 43'üncü katından düşerek yaşamını yitiren Semanur Arslan'ın şüpheli ölümünde dosya yeniden açıldı.
Ankara'da 43'üncü kattan düşerek yaşamını yitiren Semanur Arslan'ın ölümü yeniden araştırılacak.
Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, geçen yıl 20 Ekim günü arkadaşı Ferhat D.'nin Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde oturduğu gökdelenin 43'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay sırasında evde bulunan Ferhat D. ve Ezgi Ö., gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D. ifadesinde, Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü.
Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.