Göksu Nehri yine karardı

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında suyun rengi yine siyaha döndü. Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden geçen ve kötü kokunun etkisini gösterdiği nehrin durumu, canlılara zarar vereceği endişesine neden oldu. Nehirdeki renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı.

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Mersin'in Silifke ilçesinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde geçen günlerde yaşanan kirlilik bir kez daha görüldü.

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Suyu siyah renkte akan nehirden, çevreye kötü kokular yayılıyor.

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Göksu Nehri, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti'nin içinden geçip, denize dökülüyor.

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ÖNLEM ÇAĞRISI

Kuş cennetinde yaşayan canlıların zarar görmesinden endişe eden bölge halkı, kirliliğin nedeninin tespit edilip, önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Nehrin suyunda renk değişimi görülmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, su ve çevresinden numune aldı.

Nehirde geçen günlerde de kirlik yaşanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2 pirina işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası kesilmişti.

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