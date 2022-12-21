Göksu Nehri'nin siyaha dönmesinin nedeni belli oldu

"Çevre Kanunu'na muhalefet eden biri önceden tespit edilen 2 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nca toplam 2 milyon 941 bin 920 lira idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan idari para cezası 3 milyon 73 bin 436 lira oldu. Bu tesislerin faaliyetleri Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlem ve izinler alınıncaya kadar durdurulmuştur. Aynı zamanda bu işletmelerin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılmıştır. Bölgede bulunan ve atık su (zeytin karasuyu) oluşturan tesislere yönelik denetim faaliyetleri devam etmektedir."