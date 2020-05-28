Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

“2015'TE 40 ARAÇ PARASINA YAKIN TAŞ BULUNDU”
Köyde göktaşını bulanlardan kiminin evlendiğini, kiminin araç aldığını kiminin ise evini tamir ettiğini anımsatan Ergün, “2015 yılında göktaşı düştüğü zaman düşündüm milyonda bir görülen bir olay. Öncelikle maddiyat yoktu aklımda sadece araştırmak için ve Bingöl
’ün ve köyümüzün adını duyurmak için topladım. Para ile satıldığını öğrendim. Ben, köydekiler ve sadece köydekiler de değil merkezden, çevre illerden de gelenler oldu o zaman. Yani nasibi olan buldu. Sadece bizim köyde 40 araç parasına yakın taş bulundu. Kimi evini tamir etti, kimisi nişanlandı, kimisi evlendi. Çok da güzel bir durumdu. Kimin nasibinde varsa o buldu işte” ifadelerini kullandı.