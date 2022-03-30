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GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün GÖKTÜRK-1 uydusundan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 11:27

GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı - 1

Dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Köprüsü'nün açılışı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı - 2

Köprü, açılışı sonrası GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı.

GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı - 3

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" ifadeleri ile köprünün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı - 4

İşte GÖKTÜRK-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü...

GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı - 5
GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı - 6

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