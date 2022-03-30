GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" ifadeleri ile köprünün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.