Göktürk-1 Keşif Uydusu, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketini uzaydan görüntüledi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.