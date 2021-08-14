Göktürk-1 Keşif Uydusu, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketini uzaydan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 Keşif Uydusunun, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini bildirdi.
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Anadolu Ajansı 14.08.2021 - 22:04
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde 13 Ağustos'ta çekilen görüntüler yer aldı.
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