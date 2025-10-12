Gökyüzü, kebap dumanlarıyla kaplandı: "Bu festivalin dünyada eşi, benzeri yok"
Adana'da bu sene 9. kez düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kebap stantları en yoğun ilgiyi görürken, son günde kebapların dumanı adeta gökyüzünü kaplamış durumda. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ve kebapçıların önünde oluşan metrelerce kuyruk dron ile görüntülendi.
Valiliğin ev sahipliğinde belediyeler ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta son gününde büyük bir coşkuyla devam ediyor.