Gökyüzü, kebap dumanlarıyla kaplandı: "Bu festivalin dünyada eşi, benzeri yok"

"30 DAKİKA SIRA BEKLEDİK"

Mersin'den festival için gelen Danyal Alp, "Festival çok güzel. Tarsus'ta haberini duyup geldik. Buraya gelip kebap yedik, aşırı bir izdiham var. Çok sıra bekledik, gelenler buna göre bilinçlenip gelsin. Biz 30 dakika kebap sırasında bekledik ama değdi" dedi.

İstanbul'dan gelen Ülfet Kurtuluş ise, "Böyle bir festivale arkadaşımız davet etti ve geldik. Kebap yemek için bekliyoruz, siparişi verdik bekliyoruz. Adana deyince akla kebap geliyor, herkes bu festivale gelmeli" şeklinde konuştu.

Ankara'dan geldiğini anlatan Cevriye Şahin ise festivale herkesin gelip Adana lezzetlerini tatması gerektiğini söyledi.