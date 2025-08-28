Gökyüzü kızıl renge bürünecek: Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor

Gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek nadir bir doğa olayı yaklaşıyor. Dünya’nın gölge konisine girecek olan Ay, bu sırada kızıl bir renge bürünerek "Kanlı Ay" adı verilen eşsiz bir manzaraya sahne olacak. Bilim insanlarının gökyüzünde yılın en görkemli anlarından biri olarak tanımladığı bu tutulma, geniş bir coğrafyadan gözlemlenebilecek.

Gökyüzü kızıl renge bürünecek: Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor

2025 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olacak Kanlı Ay Tutulması, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Dünya’nın gölge konisine giren Ay, bu sırada kızıl tonlara bürünerek gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Bilim insanlarına göre tutulma, Asya, Avrupa, Afrika ve Avustralya’nın büyük bölümünden izlenebilecek. Yaklaşık 82 dakika sürecek tam tutulma evresi, yılın en uzun ve en etkileyici gök olayları arasında yer alacak.

Gökyüzü kızıl renge bürünecek: Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor

KANLI AY TUTULMASI NERELERDE, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Asya ve Batı Avustralya’daki gökyüzü meraklıları, bu tam tutulmayı baştan sona en net şekilde izleme fırsatı bulacak. Avrupa, Afrika, Doğu Avustralya ve Yeni Zelanda’dakiler ise tutulmanın bazı evrelerini, hatta tam tutulma anını dahi kısmen gözlemleyebilecek.


Gökyüzü kızıl renge bürünecek: Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor

İşte bazı önemli şehirlerde tam tutulmanın gerçekleşeceği saatler:

Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

Gökyüzü kızıl renge bürünecek: Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor

Bunlar yalnızca tam tutulma evresinin (en dramatik kısmın) saatleridir. Ancak tutulmanın tüm güzelliğini görmek için yaklaşık 75 dakika önce gökyüzüne bakmaya başlayarak Dünya’nın gölgesinin Ay üzerinde yavaşça ilerlemesini izlemek, ardından tam tutulmadan sonra Ay’ın tekrar yavaş yavaş parlaklığını kazanışını gözlemlemek önerilir.

