Gökyüzü kızıl renge bürünecek: Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor

2025 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olacak Kanlı Ay Tutulması, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Dünya’nın gölge konisine giren Ay, bu sırada kızıl tonlara bürünerek gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Bilim insanlarına göre tutulma, Asya, Avrupa, Afrika ve Avustralya’nın büyük bölümünden izlenebilecek. Yaklaşık 82 dakika sürecek tam tutulma evresi, yılın en uzun ve en etkileyici gök olayları arasında yer alacak.