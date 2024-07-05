Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü

Türkiye'nin birçok bölgesinde akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi birçok ilde ışık hüzmesini fark edenler cep telefonlarına sarıldı. Türkiye Uzay Ajansı, "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu" açıklamasında bulundu.

Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 1

Türkiye'nin birçok bölgesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 2

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 3

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 4

İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi birçok ilde ışık hüzmesini fark edenler cep telefonlarına sarıldı.

Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 5

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Uzay Ajansı, "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 6

BAŞKENT'TEN DE GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin birçok bölgesinden görülen meteorun saçtığı ışıklar, Ankara'dan da gözlemlendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti. Meteorun saçtığı renkli ışıklar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 7
Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 8
Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü - 9
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