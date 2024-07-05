Gökyüzünde ışık hüzmesi heyecan yarattı: Birçok ilde görüldü
Türkiye'nin birçok bölgesinde akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi birçok ilde ışık hüzmesini fark edenler cep telefonlarına sarıldı. Türkiye Uzay Ajansı, "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin birçok bölgesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.