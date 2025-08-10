Gökyüzünde meteor şöleni: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Yaz aylarının en gözde gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzü meraklılarını büyülemeye hazırlanıyor. Her yıl ağustos ayında yaşanan bu etkileyici meteor yağmuru, Samanyolu’nun en parlak ve en aktif meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru 2025 yılında ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte perseid meteor yağmurunun yağacağı tarih.

Perseid meteor yağmuru, her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında dünyamızın, Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesinden geçen göktaşı parçacıkları ile karşılaşması sonucu meydana gelir. Bu parçacıklar atmosferimize girdiğinde yüksek hızla sürtünerek parlak ışık çizgileri yani "yıldız kayması" olarak gözlemlenir. Perseidler, özellikle 11-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapar ve saatte 60-100 meteor görebilme imkanı sunar.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı Perseid meteor yağmuru etkinliği, 17 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 23 Ağustos’a kadar devam edecek. Ancak en yoğun ve göz alıcı görüntüler 12 ve 13 Ağustos geceleri yaşanacak. Özellikle 12 Ağustos gecesi meteor yağmurunun zirve yapması bekleniyor.

Meteor yağmurunu en net izlemek için gece saat 22.00’den sonra gökyüzüne bakmak öneriliyor. Çünkü bu saatlerde gökyüzü kararmış ve şehir ışıklarından uzak alanlarda Perseid meteorlarının parlaklığı maksimum seviyeye ulaşır.

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için oldukça ideal yerler arasında yer alır. Özellikle şehir ışıklarının az olduğu, açık ve bulutsuz gökyüzü sunan yerlerde meteor yağmurunu izlemek mümkündür.

Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı yerler, meteor yağmurunu izlemek için harika fırsatlar sunacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Şehir ışıklarından uzak, açık alanları tercih edin.

Gözlerinizin karanlığa alışması için en az 20-30 dakika bekleyin.

Rahat bir yatak veya şezlongla sırtüstü uzanarak gökyüzünü geniş bir açıyla izleyin.

Meteorlar gökyüzünün herhangi bir yerinde ortaya çıkabileceği için özellikle kuzeydoğu yönüne bakmak faydalıdır.

Telefon veya teleskop gibi ışık yayan cihazlardan uzak durun.

Meteor yağmuru özellikle gece yarısından sonra daha yoğun gözlemlenir. Havanın açık olduğu gecelerde Türkiye'nin tüm bölgelerinden Perseid meteor yağmuru takip edilebilir.

