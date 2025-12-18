Gökyüzünde yılın son yıldız gösterisi
18.12.2025 10:12
DHA
Van Gölü'nün karanlık koyları ve Nemrut Kalderası eteklerinde dün gece görsel bir şölen yaşandı. Perseid meteor yağmuruyla gökyüzü aydınlandı.
Perseid meteor yağmuru dün gece Bitlis'te kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Her yıl Türkiye'nin birçok ilinden gelen fotoğrafçılar tarafından görüntülenen Perseid meteor yağmuru, bu yıl da izlendi.
BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, dün akşam ışıklardan uzak olan Tatvan ilçesindeki Van Gölü'nün karanlık koyları ile Nemrut Kalderası eteklerinde, dondurucu soğuğa rağmen meteor yağmurunu fotoğrafladı.
Bölgede doğa ve uzay gözlemciliği yapan Doç. Dr. Önen, "Yılın son gökyüzü şovunu kaçırmamak için dondurucu havaya rağmen gözümüzü ve ekipmanlarımızı gökyüzüne çevirdik." dedi.
"Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kaybolmakta. Bitlis’in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor." diyen Önen, "Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Meteor yağmurunun 14 Aralık dolaylarında zirve yaptığını kaydeden Önen, "Bugünlerde etkisi biraz azaldı. 14 Aralık’tan beri heyecanla izliyoruz." diye konuştu.