Gökyüzünde yılın son yıldız gösterisi

"Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kaybolmakta. Bitlis’in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor." diyen Önen, "Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor." ifadelerini kullandı.