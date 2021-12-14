Gökyüzünden ceza yağdı

Ankara'da 2 saat süren helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 15 sürücüye para cezası uygulandı. Ceza kesilenler arasında seyir halindeyken cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan bir sürücü de vardı.

Haberler - DHA 14.12.2021 - 11:52

Gökyüzünden ceza yağdı - 1

'da trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Gökyüzünden ceza yağdı - 2

Trafiğin yoğun olduğu Eskişehir ile Konya yolları güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi.

Gökyüzünden ceza yağdı - 3

Kural ihlali yapan sürücüler helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi.

Gökyüzünden ceza yağdı - 4

Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. 

Yaklaşık 2 saat süren denetimde 15 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'seyir halindeyken telefonla konuşmak', 'şerit ihlali yapmak' gibi nedenlerle para cezası uygulandı.

Gökyüzünden ceza yağdı - 5

HELİKOPTERİ ÇEKERKEN YAKALANDI

Denetim sırasında cep telefonu ile havadan trafik denetimi yapan helikopteri görüntülemeye çalışan otomobilin sürücüsü de tespit edildi.

Gökyüzünden ceza yağdı - 6

Helikopter kamerasıyla bir eli direksiyonda diğer elinde telefon bulunurken fotoğrafı çekilen sürücü, uygulama noktasındaki polis ekibine bildirildi.

Gökyüzünden ceza yağdı - 7

Polisin durdurduğu otomobilin sürücüsüne 'seyir halinde telefon kullanmak'tan 314 lira para cezası kesildi.

Gökyüzünden ceza yağdı - 8

“HAFTADA HAVADAN 3 DENETİM YAPIYORUZ”

Görevli komiser yardımcısı Serdar Metin, sürücülerin kurallara uymalarını teşvik edecek yönde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Gördüğümüz ihlalleri karadaki ekiplerimize bildirerek gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Kemer takılmaması, seyir halinde telefon kullanımı, hatalı şerit değiştirme gibi benzeri konularda kural ihlallerini havadaki ekiplerimiz, karadaki ekiplere bildiriyor ve daha sonra cezai işlem uygulanıyor. Bu denetimleri haftada en az 3 kez gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gökyüzünden ceza yağdı - 9

“KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜ AZALDI”

Metin, emniyet kemerinin önemini her platformda anlattıklarını belirterek, "Son olarak İçişleri Bakanlığı, 'Bir hareketine bakar hayat' sloganıyla bir motto gerçekleştirdi. Kemer kullanımı kazalarda gerçekten yaralanma ve ölümün önüne geçiyor. Ölümlerde yüzde 45, yaralamalarda yüzde 60 engelleyici olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Eskiden helikopterle denetime çıktığımızda her kontrol ettiğimiz araç sürücüsünün kemer takmadığını görüyorduk şu an bunun azaldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Gökyüzünden ceza yağdı - 10
Gökyüzünden ceza yağdı - 11
Gökyüzünden ceza yağdı - 12
Gökyüzünden ceza yağdı - 13
Gökyüzünden ceza yağdı - 14
Gökyüzünden ceza yağdı - 15
Gökyüzünden ceza yağdı - 16
Gökyüzünden ceza yağdı - 17
Gökyüzünden ceza yağdı - 18
Gökyüzünden ceza yağdı - 19
Gökyüzünden ceza yağdı - 20
Gökyüzünden ceza yağdı - 21

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER