Gökyüzünden ceza yağdı

“KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜ AZALDI”

Metin, emniyet kemerinin önemini her platformda anlattıklarını belirterek, "Son olarak İçişleri Bakanlığı, 'Bir hareketine bakar hayat' sloganıyla bir motto gerçekleştirdi. Kemer kullanımı kazalarda gerçekten yaralanma ve ölümün önüne geçiyor. Ölümlerde yüzde 45, yaralamalarda yüzde 60 engelleyici olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Eskiden helikopterle denetime çıktığımızda her kontrol ettiğimiz araç sürücüsünün kemer takmadığını görüyorduk şu an bunun azaldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.