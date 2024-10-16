Göl resmen çöle döndü: Yüzde 90'ı kurudu, metrelerce çekildi
Bursa ovasına hayat veren Kestel ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nün yüzde 90'ı kurudu. Metrelerce çekilen gölün havadan görüntüsü, kuraklığı gözler önüne serdi. Dünyaca ünlü Deveci Armudu'nun yetiştiği tarlalar son hasat öncesi gölün kuruması yüzünden sulanamadı.
Uludağ'dan gelen sularla beslenen ve Bursa ovasının sulama ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 3 bin dönüm büyüklüğündeki göl kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi.