'Göl soğanı'nı koparana araba fiyatında ceza

Göl soğanlarını doğadan izinsiz sökmenin cezasının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Karaman, ''1 tane göl soğanını bile izinsiz kopardığınızda şu anda 112 bin lira cezası var. Göl soğanı, endemik ve yok olma riski altında olan türlerden olduğu için cezalar bu kadar ağır. Bence bu cezalar az bile'' dedi.