Göl taşınca ilçe sular altında kaldı. Arabalar suya gömüldü, ev ve iş yerleri su bastı
17.02.2026 15:04
AA
Sarı kod ile uyarılan Muğla'da çok kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor. Köyceğiz'de göl taştı. Caddeler, evler, işletmeler sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyardığı Muğla'da kuvvetli yağış etkili oluyor.
Köyceğiz'de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos ve Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordondaki işletmeler su altında kaldı.
Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.
Su biriken yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken yükselen sular nedeniyle park halindeki bir otomobil yarıya kadar suya gömüldü.
Köyceğiz Gölü'nde antrenman yaparken rüzgar ve dalgalara yakalanan kürek sporcuları da zor anlar yaşadı.
HAFTA SONU DA FIRTINA ETKİLİ OLDU
Hafta sonu da Muğla ve ilçelerinde fırtına ve sağanak etkili olmuş ve günlük yaşam olumsuz etkilenmişti.
SU SEVİYELERİNDE YÜKSELİŞ
Kentteki barajlarda su seviyeleri geçen yılın aynı döneminde ortalama yüzde 74 iken bu yıl yüzde 83'ü buldu.
Muğla'da kullanılan 5 gölette ise geçen yıl 15 Şubat'ta yüzde 52 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 70'e ulaştı.