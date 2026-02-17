Göl taşınca ilçe sular altında kaldı. Arabalar suya gömüldü, ev ve iş yerleri su bastı

17.02.2026 15:04

AA

Sarı kod ile uyarılan Muğla'da çok kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor. Köyceğiz'de göl taştı. Caddeler, evler, işletmeler sular altında kaldı.

Göl taşınca ilçe sular altında kaldı. Arabalar suya gömüldü, ev ve iş yerleri su bastı
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyardığı Muğla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. 

Göl taşınca ilçe sular altında kaldı. Arabalar suya gömüldü, ev ve iş yerleri su bastı 1
Anadolu Ajansı

Köyceğiz'de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos ve Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordondaki işletmeler su altında kaldı.

Göl taşınca ilçe sular altında kaldı. Arabalar suya gömüldü, ev ve iş yerleri su bastı 2
Anadolu Ajansı

Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Göl taşınca ilçe sular altında kaldı. Arabalar suya gömüldü, ev ve iş yerleri su bastı 3
Anadolu Ajansı

Su biriken yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken yükselen sular nedeniyle park halindeki bir otomobil yarıya kadar suya gömüldü.

Göl taşınca ilçe sular altında kaldı. Arabalar suya gömüldü, ev ve iş yerleri su bastı 4
Anadolu Ajansı

Köyceğiz Gölü'nde antrenman yaparken rüzgar ve dalgalara yakalanan kürek sporcuları da zor anlar yaşadı.

HAFTA SONU DA FIRTINA ETKİLİ OLDU 5
Anadolu Ajansı

HAFTA SONU DA FIRTINA ETKİLİ OLDU

Hafta sonu da Muğla ve ilçelerinde fırtına ve sağanak etkili olmuş ve günlük yaşam olumsuz etkilenmişti.

SU SEVİYELERİNDE YÜKSELİŞ 6
Anadolu Ajansı

SU SEVİYELERİNDE YÜKSELİŞ

Kentteki barajlarda su seviyeleri geçen yılın aynı döneminde ortalama yüzde 74 iken bu yıl yüzde 83'ü buldu.

 

Muğla'da kullanılan 5 gölette ise geçen yıl 15 Şubat'ta yüzde 52 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 70'e ulaştı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram