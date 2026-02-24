Ramazan imsakiyesi banner
Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü

24.02.2026 14:12

Son Güncelleme: 24.02.2026 14:13

İHA

Bursa'daki Uluabat Gölü, aşırı yağış sonrası eski sınırlarına dönünce onlarca ev sular altında kaldı. Tiny house ile hobi bahçeleri havuza döndü. Göl yatağının arsa olarak satıldığı ileri sürülüyor.

Bursa'da dün etkili olan sağanak yağış, Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından Uluabat Gölü çevresine yapılan yapıları sular altında bıraktı.

 

Aşırı yağışın etkili olduğu bölgede su seviyesi dün 10 metre birden yükseldi.

Bir zamanlar göl sularının yer aldığı ancak birçok yapının yapıldığı bölgede tiny houselar ve hobi bahçeleri sular altında kaldı.

YAPILARIN ÇEVRESİ SUYLA ÇEVRİLDİ

Taşkın nedeniyle mahallede günlük hayat olumsuz etkilenirken, göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi. Göl çekilince çevredeki alanların arsa diye satıldığı, bu alanlara evlerin yapıldığı ileri sürülüyor. İddiaya göre köylüler, bu yerleri alanları, göl yatağı olduğunu belirterek uyardı. 

YOLLAR VE TARIM ARAZİLERİ DE SULAR ALTINDA KALDI

Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kaldığı görüldü.

METREKAREYE 29,3 MM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Uluabat Gölü, Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri konumunda.

 

Taşkının yaşandığı bölge Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi olarak biliniyor.

 

Gölün aynı zamanda Karacabey ilçesine de kıyısı bulunuyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün metrekareye 29,3 kilogram yağış düştü.

