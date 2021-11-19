Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu

Haberler - NTV Haber - DHA 19.11.2021 - 09:33 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 09:41
Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda bilinçsiz tüketim ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Baraj gölünde su seviyesi yüzde 70 oranında azaldı.
Kuraklık, bölgede yaşayan çiftçileri tedirgin ediyor.
Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İkinci Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Fevzi Çakmak, ''Gölbaşı Barajı’nın neredeyse yüzde 70'inin çekildiğini gözlemlemekteyiz. Bu mevsim olarak doğal karşılanabilir ancak bu kadar su seviyesinin düşmesi suyun tasarruflu kullanılmaması, suyun doğru yöntemlerle kullanılmaması, suyun tarlaya giderken uygun yöntemlerle götürülmemesi dolayısıyla kayıp kaçak oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır'' dedi.
Gölbaşı Barajı bölgenin en önemli su kaynaklarından biriydi. Göç yolundaki kuşlar da dinlenmek için burayı tercih ediyordu.
Kuraklık ve barajı besleyen derelerdeki suyun azalmasıyla barajda yüzde 30 oranında su kaldı.
Yetkililer su seviyesinin korunması için, tarlalardaki sulama yöntemlerinin değişmesi gerektiğini söylüyor.
Çakmak, ''Gölet alanından tarla başına suyun minimum kaçak oranıyla götürülmesi sağlanmalıdır. Bu da kapalı boru sistemiyle ve basınçlı sulama sistemiyle mümkündür. Şu anki sistemde genelde kanal ve kanaletlerle su tarlaya götürülmektedir. Bu anlamda da kayıp kaçak oranı yükselmektedir. Tarlaya geldikten sonra da yine mevcut vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerekmektedir'' diye konuştu.