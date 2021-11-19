Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu

Bursa'daki Gölbaşı Baraj Gölü kuraklıkla karşı karşıya... Su seviyesi yüzde 30'lara kadar düştü. Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan baraj gölünde suyun korunması için sulama yöntemlerinde değişikliğe gidilmesi öneriliyor.

Haberler - NTV Haber - DHA 19.11.2021 - 09:33 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 09:41

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 1

'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda bilinçsiz tüketim ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Baraj gölünde su seviyesi yüzde 70 oranında azaldı.

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 2

Kuraklık, bölgede yaşayan çiftçileri tedirgin ediyor.

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 3

UZMANDAN UYARI

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İkinci Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Fevzi Çakmak, ''Gölbaşı Barajı’nın neredeyse yüzde 70'inin çekildiğini gözlemlemekteyiz. Bu mevsim olarak doğal karşılanabilir ancak bu kadar su seviyesinin düşmesi suyun tasarruflu kullanılmaması, suyun doğru yöntemlerle kullanılmaması, suyun tarlaya giderken uygun yöntemlerle götürülmemesi dolayısıyla kayıp kaçak oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır'' dedi.

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 4

Gölbaşı Barajı bölgenin en önemli su kaynaklarından biriydi. Göç yolundaki kuşlar da dinlenmek için burayı tercih ediyordu.

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 5

Kuraklık ve barajı besleyen derelerdeki suyun azalmasıyla barajda yüzde 30 oranında su kaldı.

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 6

Yetkililer su seviyesinin korunması için, tarlalardaki sulama yöntemlerinin değişmesi gerektiğini söylüyor.

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 7

Çakmak, ''Gölet alanından tarla başına suyun minimum kaçak oranıyla götürülmesi sağlanmalıdır. Bu da kapalı boru sistemiyle ve basınçlı sulama sistemiyle mümkündür. Şu anki sistemde genelde kanal ve kanaletlerle su tarlaya götürülmektedir. Bu anlamda da kayıp kaçak oranı yükselmektedir. Tarlaya geldikten sonra da yine mevcut vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerekmektedir'' diye konuştu.

Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 8
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 9
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 10
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 11
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 12
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu - 13

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