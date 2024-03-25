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Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye başkanı kimdir? Gölcük Belediye başkan adayları

Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye Başkanı kimdir? Gölcük Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Gölcük Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Gölcük Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Gölcük yerel seçim sonuçları..

Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye başkanı kimdir? Gölcük Belediye başkan adayları - 1

GÖLCÜK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi'ni  50.336 alınan oy ve %51.73 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Yıldırım Sezer kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%51.73
  • CHP%43.33
  • Saadet Partisi%2.60
  • EZGİN AYDIN%1.17
  • DSP%0.45
  • BTP%0.27
  • Diğer%0.46

TÜRKİYE HABERLERİ

Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye başkanı kimdir? Gölcük Belediye başkan adayları - 2

GÖLCÜK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer Kimdir?

Ali Yıldırım Sezer, 1970 yılında Saraylı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gölcük’te bitirdi. 1987 yılında Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ise 1992 yılında mezun oldu. 

1994 yılında Kocaeli Barosu’na kaydolan ve 5 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Av. Ali Yıldırım Sezer bir dönem de Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Kocaeli Barosu’nun geçen ay yapılan Genel Kurulu’nda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildi. 

Ali Yıldırım Sezer, GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD’nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Gölcük Belediye Başkanı oldu.

Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye başkanı kimdir? Gölcük Belediye başkan adayları - 3

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ YILDIRIM SEZER
  • SERKAN GARİPOĞLU
Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye başkanı kimdir? Gölcük Belediye başkan adayları - 4

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