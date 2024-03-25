Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye başkanı kimdir? Gölcük Belediye başkan adayları
Gölcük Belediyesi hangi partide? Gölcük Belediye Başkanı kimdir? Gölcük Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Gölcük Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Gölcük Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Gölcük yerel seçim sonuçları..
GÖLCÜK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi'ni 50.336 alınan oy ve %51.73 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Yıldırım Sezer kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%51.73
- CHP%43.33
- Saadet Partisi%2.60
- EZGİN AYDIN%1.17
- DSP%0.45
- BTP%0.27
- Diğer%0.46