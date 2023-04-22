Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 1

Eğitim öğretime verilen ara ile bayram tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkını tercih etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 2

Ziyaretçilerin, dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tabiat parkına yoğun ilgisi dolayısıyla otopark doldu.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 3

İçeri giremeyen bazı sürücüler, araçlarını Bolu-Seben kara yolu üzerine park etti.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 4

Günübirlik gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle tur attı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 5

Bazı ziyaretçiler de piknik alanlarında aileleriyle mangal yaptı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 6
Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 7
Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu - 8
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