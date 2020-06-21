Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Bolu'da, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgi yoğun oldu. Tabiat parkına maske takmayanlar alınmadı.

DHA 21.06.2020 - 15:16

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 1
Türkiye'nin önemli tabiat parklarından olan ve corona virüs salgını nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatılan Gölcük Tabiat Parkı, normalleşme süreciyle 1 Haziran'da yeniden açılmıştı.
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 2
Tabiat parkına, hafta sonu ve havanın güneşli olmasıyla ilgi de yoğun oldu.
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 3
Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek alınanlar, doğada gezdi.
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 4
Bazı kişiler, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 5
Tabiat Parkı'ndaki hoparlör sisteminden ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 6
Tabiat parkına maske takmayanlar alınmadı. Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut, parkta gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Parktaki işletmeciler de yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 7
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 8
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 9
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 10
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 11
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 12
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 13
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 14
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - 15

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