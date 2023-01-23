Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün akşam saatlerinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Ev ve eşyaların küle döndüğü, patlamanın şiddetiyle binanın bazı kısımlarının çöktüğü ve beton parçalarının aşağıya düştüğü görüldü.

Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 1

Kocaeli Gölcük'te üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada ikisi ağır beş kişi yaralandı.

Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 2

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 3'ünün hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Mikdat Ç. ile annesi Hanım A.'nın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 3

KÜLE DÖNDÜ

Patlamanın meydana geldiği evdeki hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Ev ve eşyaların küle döndüğü, patlamanın şiddetiyle binanın bazı kısımların çöktüğü, beton parçalarının aşağıya düştüğü, çevredeki bazı bina ve araçların da camlarının kırıldığı görüldü.

Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 4

''EV OTURULMAYACAK HALDE''

Olay esnasında evde olduğunu söyleyen Turan Turgut, birden gürültü olup camların kırıldığını dile getirdi.

Turgut, ''Çok şiddetliydi. Ses Derince'den bile duyulmuş. Ev oturulmayacak halde. Bizim evde de hasar var. Camlar kırıldı.'' dedi.

Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 5

Ersin Karadağ ise "Akşam saatlerinde çocuklarla çay içerken bir anda şiddetli patlama oldu. Deprem mi oldu diye korktuk. Terasa koştum. Binanın ön cephesinden eşyaların yola düştüğünü gördüm. Komşulara yardımcı olmak içi aşağıya indim. Anne ve çocuğu vardı, onları çıkarttık. Anne ve oğlun durumu ağırdı." diye konuştu.

Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 6
Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - 7

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