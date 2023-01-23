Gölcük'teki doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Ersin Karadağ ise "Akşam saatlerinde çocuklarla çay içerken bir anda şiddetli patlama oldu. Deprem mi oldu diye korktuk. Terasa koştum. Binanın ön cephesinden eşyaların yola düştüğünü gördüm. Komşulara yardımcı olmak içi aşağıya indim. Anne ve çocuğu vardı, onları çıkarttık. Anne ve oğlun durumu ağırdı." diye konuştu.