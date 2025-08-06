Göle siyah saçlı giren sarışın çıkıyor: "Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz"
Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi görenleri hayrete düşürüyor.
Van Gölü kıyısında yaşayan çocuklar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından kurtulmak için günün büyük bölümünü gölde yüzerek geçiriyor. Bölge halkının en önemli serinleme adresi olan göl, yüksek orandaki sodalı suyu ve güçlü güneş ışınlarıyla, gölde sıkça yüzen çocukların saç rengini değiştirebiliyor.