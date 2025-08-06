Göle siyah saçlı giren sarışın çıkıyor: "Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz"

İHA muhabirine konuşan Cihat Çıkla, yaz tatilinde Van Gölü'ne günlük 5 kez girdiklerini belirtti. Gölün sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saçlarının sarardığını ifade eden Çıkla, "Burada 8-9 arkadaşız. Kışın hepimizin saçları siyah, aramızda sarı saçlı hiç kimse yok. Ama yaz başladığı gibi hepimizin saçları sararmaya başlıyor. Van Gölü'ne giriyoruz ve Van Gölü'nü çok seviyoruz. Daha önce uzmanların da söylediği gibi, bu durum Van Gölü'nün sodalı suyundan kaynaklanıyor. Biz de bunu yaşayarak öğrenmiş olduk. Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz" dedi.