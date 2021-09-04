Gölette binlerce balık öldü: Kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi

DHA 04.09.2021 - 21:22
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak incelemede bulundu. Jandarmanın yaptığı çalışmada, Kayabeyli köyünde bulunan E.Ö'ye ait hayvan çiftliğinden gölete borular aracılığıyla sıvılaştırılmış hayvan dışkısı ve kimyasal atıkların bırakıldığı tespit edildi.
İşletmeye 96 bin 525 lira ceza uygulandı.
Köyde 300 büyükbaş ile bin küçükbaş hayvanın başta olmak üzere, arı ve doğada yaşayan canlıların su içtiği gölet kirlilik nedeniyle atıl durumda bulunuyor.
Köy muhtarı Rahim Cumalı, hayvan besi çiftliğinin bıraktığı atıklar nedeniyle gölette katliam yaşandığını belirterek, "Bu gölette 2 gün önce 2 tane balık ölümü vardı, şimdi hepsi öldü. Binlerce balığımız telef oldu" dedi.