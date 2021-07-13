Gölgesi takip edilerek yakalandı

Bursa'da bir kişi ablasını odaya kilitleyip balkondan çevreye rastgele ateş açtı. İkna çabalarına karşın teslim olmamakta direnen şüpheli, gölgesi takip edilerek başlatılan operasyonla yakalandı.

Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 03:08

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Bursa'da bir evden çevreye rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Gölgesi takip edilerek yakalandı - 2

Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 2. Karaca Sokak'ta bir binanın 5. katındaki dairenin balkonundan silahla rastgele ateş açıldığının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Ekipler, şüpheli Halil A'nın ateş açmayı sürdürdüğü sokağın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra takviye olarak bölgeye Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı polisler yönlendirildi.

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Ablasını odaya kilitlediği belirlenen Halil A. ile karşı binanın balkonundan iletişim kuran emniyet yetkilileri, onu ikna etmeye çalıştı.

Gölgesi takip edilerek yakalandı - 5

İçeri giren ve perdeleri kapatarak teslim olmamakta direnen zanlının gölgesini takip eden yetkililerin talimatlarıyla harekete geçen özel harekat ekipleri, ses bombası atarak koçbaşıyla kapıyı kırıp binaya girdi.

Gölgesi takip edilerek yakalandı - 6

Silahıyla gözaltına alınan Halil A, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gölgesi takip edilerek yakalandı - 7

Polislerin kurtardığı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gölgesi takip edilerek yakalandı - 8

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