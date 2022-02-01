Göller Yöresi'nde son 50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu

Bölgelere göre bilgiler veren Kesici, Antalya merkezde Boğazkent Sazlığı ve Kuş Cenneti, Kırkgöz, Yamansaz, Çakal Gölü şiddetli kuruma, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı yaşadığını söyledi.

Kesici'nin verdiği bilgilere göre Isparta-Eğirdir alt yöresinde ise Eğirdir, Kovada, Gölcük gölleri şiddetli kuruma, biyolojik çeşitlilik kaybı ve aşırı kirlilik tehditleri altında.

Kesici ayrıca diğer kuruyan ve tehdit altında olan gölleri de şöyle sıraladı:

"Pınarbaşı ve Alparslan sulak alanları kurudu. Beyşehir alt yöresinde Beyşehir, Suğla, Karamuk gölleri şiddetli kuruma, aşırı kirlilik ve biyoçeşitlilik tehdidi altında. Eber Gölü büyük oranda kurudu ve çok büyük kayıp var. Akşehir ve Çavuşçu gölleri tamamen kurudu."