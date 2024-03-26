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Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye başkan adayları

Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye Başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Gölmarmara Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Gölmarmara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Gölmarmara yerel seçim sonuçları..

Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye başkan adayları - 1

GÖLMARMARA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Gölmaramara Belediyesini, 5.224 alınan oy ve %51.77 oy oranı ile AK Parti adayı Kamil Öz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%51.77
  • CHP%46.91
  • AHMET CÜLEN%0.77
  • Saadet Partisi%0.19
  • BTP%0.18
  • Vatan Partisi%0.18

TÜRKİYE HABERLERİ

Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye başkan adayları - 2

GÖLMARMARA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gölmarmara Belediyesi Başkanı Kamil Öz Kimdir?

1967 yılında Akhisar’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Gölmarmara’da tamamlayıp ardından İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperliği Bölümü’nden mezun oldu.

1992 yılında Tekel’de mühendis olarak iş hayatına başladı. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde; Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Manisa’da görev yaptı.

Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye başkan adayları - 3

GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KAMİL ÖZ
  • CEM AYKAN
  • MUĞDAT YEĞİN
  • EMEL SERTEL
  • ABDURRAHMAN TARI
  • TUBA NUR ÖNER
  • AHMET YAMAN
  • HACİ ÖZMEN
Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye başkan adayları - 4

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