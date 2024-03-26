Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye başkan adayları

GÖLMARMARA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gölmarmara Belediyesi Başkanı Kamil Öz Kimdir?





1967 yılında Akhisar’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Gölmarmara’da tamamlayıp ardından İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperliği Bölümü’nden mezun oldu.



1992 yılında Tekel’de mühendis olarak iş hayatına başladı. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde; Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Manisa’da görev yaptı.