Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye başkan adayları
Gölmarmara Belediyesi hangi partide? Gölmarmara Belediye Başkanı kimdir? Gölmarmara Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Gölmarmara Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Gölmarmara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Gölmarmara yerel seçim sonuçları..
GÖLMARMARA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Gölmaramara Belediyesini, 5.224 alınan oy ve %51.77 oy oranı ile AK Parti adayı Kamil Öz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%51.77
- CHP%46.91
- AHMET CÜLEN%0.77
- Saadet Partisi%0.19
- BTP%0.18
- Vatan Partisi%0.18