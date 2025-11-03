Gölün seviyesi düşüyor: Bu sefer de asırlık iskelenin ayakları çıktı

"GEÇMİŞTE SU ALTINDAYDI"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son yılların en önemli konu başlıklarından birinin küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Bu sorunun kendini daha derinden hissettirmeye başladığını belirten Akkuş, "Küresel iklim değişiminin en iyi izleneceği noktalardan biri, Van Gölü çünkü burası kapalı bir göl. Yani gölden dışarıya hiçbir su çıktısı yok." diye konuştu.

Artık kışa geç girildiğini, yaz mevsiminin ise erken karşılandığını dile getiren Akkuş, bu nedenle Van Gölü'nün çekildiğini ve bu çekilme ile geçmişte iskele olarak kullanılan yapıların ortaya çıktığına şahitlik ettiklerini vurguladı.