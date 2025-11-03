Gölün seviyesi düşüyor: Bu sefer de asırlık iskelenin ayakları çıktı
Van Gölü kuraklıkla mücadele ediyor. Her geçen gün seviye düşüşünün yaşandığı gölde asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı.
Kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilme, kıyı bölgelerinde dikkati çeken boyutlara ulaştı.
Tarihi kalıntıların, mikrobiyalitlerin (dikit), eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntılarının görülebildiği göl kıyısında, yıllardır su altında olan bazı kalıntılar da çekilmeyle birlikte görünür hale geldi.
Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde suyun çekilmesiyle ahşap iskelenin ayakları ortaya çıktı.