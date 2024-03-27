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Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye başkanı kimdir? Gönen Belediye başkan adayları

Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye Başkanı kimdir? Gönen Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Gönen Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Gönen Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Gönen yerel seçim sonuçları..

Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye başkanı kimdir? Gönen Belediye başkan adayları - 1

GÖNEN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Gönen Belediyesini, 28.469 alınan oy ve %55.49 oy oranı ile CHP adayı İbrahim Palaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • CHP%55.49
  • AK Parti%39.73
  • DP%2.93
  • BBP%0.93
  • Saadet Partisi%0.59
  • DSP%0.18
  • Diğer%0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye başkanı kimdir? Gönen Belediye başkan adayları - 2

GÖNEN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gönen Belediyesi Başkanı İbrahim Palaz Kimdir?

07.08.1974 Balıkesir/Gönen doğumludur  ilk ve ortaöğretimini Gönen’de tamamladı. Siyasi hayatına 1996 yılında başladı. 1996 – 2000 yılları arasında CHP  Gönen Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonraki yıllarda  CHP Gönen  yönetim kurulu üyeliği,Chp Balıkesir  il delegeliği ve Chp Genel Merkez  kurultay delegeliğinin  yanı sıra;

 2014 - 2019 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurucu meclis üyeliği ,

 2017 - 2019  CHP Gönen İlçe Başkanlığı ,

 2002 - 2013 Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcılığı ,

 Gönen Belediye Spor Genel Kaptanlığı  ,

 Gönen Belediye Spor Külüp Başkanlığı görevlerinde bulunan İbrahim Palaz ;

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ‘nden aday olup seçilmiştir.

Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye başkanı kimdir? Gönen Belediye başkan adayları - 3

GÖNEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AYDEMİR GÜMÜŞ
  • İBRAHİM PALAZ
  • FEDAİ COŞKUN
  • TARIK AKYÜZ
  • SONGÜL MERT
  • LATİF FİDAN
  • SEMA DEMİRCİOĞLU
  • RİZA ÖZDEMİR
  • AHMET HAYDAR TARHANLI
  • HİCRET ALTUNER
Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye başkanı kimdir? Gönen Belediye başkan adayları - 4

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