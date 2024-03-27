Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye başkanı kimdir? Gönen Belediye başkan adayları

GÖNEN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gönen Belediyesi Başkanı İbrahim Palaz Kimdir?

07.08.1974 Balıkesir/Gönen doğumludur ilk ve ortaöğretimini Gönen’de tamamladı. Siyasi hayatına 1996 yılında başladı. 1996 – 2000 yılları arasında CHP Gönen Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonraki yıllarda CHP Gönen yönetim kurulu üyeliği,Chp Balıkesir il delegeliği ve Chp Genel Merkez kurultay delegeliğinin yanı sıra;

2014 - 2019 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurucu meclis üyeliği ,

2017 - 2019 CHP Gönen İlçe Başkanlığı ,

2002 - 2013 Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcılığı ,

Gönen Belediye Spor Genel Kaptanlığı ,

Gönen Belediye Spor Külüp Başkanlığı görevlerinde bulunan İbrahim Palaz ;

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ‘nden aday olup seçilmiştir.