Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye başkanı kimdir? Gönen Belediye başkan adayları
Gönen Belediyesi hangi partide? Gönen Belediye Başkanı kimdir? Gönen Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Gönen Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Gönen Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Gönen yerel seçim sonuçları..
GÖNEN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Gönen Belediyesini, 28.469 alınan oy ve %55.49 oy oranı ile CHP adayı İbrahim Palaz kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%55.49
- AK Parti%39.73
- DP%2.93
- BBP%0.93
- Saadet Partisi%0.59
- DSP%0.18
- Diğer%0.15