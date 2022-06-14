Gönüllü müzisyenler yetenek avında

Buradaki görevini tamamladıktan sonra yeni bir köyde, yeni çocuklarla tanışmak istediğini ifade eden Akkaymak, çocuklarda kendini gördüğünü aktardı.

Akkaymak, "Kimi kendini ifade edemiyor kimi çok utangaç kimi girişken... Onlara bazen hayatımı anlatıp örnek oluyorum. Rol model olmak istiyorum. Sadece müzikle ilgili konuşmuyoruz, hayattan da konuşuyoruz. Belki bir gün içlerinden biri sanatçı çıkar. Amacım onların içindeki yeteneği, o özgüven duygusunu ortaya çıkarmak." diye konuştu.