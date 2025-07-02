Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi kullanımı (Android ve İOS)

Marmara'da meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler bir kez daha deprem uyarı sistemlerine çevrildi. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi kullanımı (Android ve İOS) - 1

Deprem öncesi bazı cep telefonlarına gelen erken uyarı bildirimleri, kullanıcılara saniyeler içinde hayat kurtarıcı bilgi ulaştırıyor. Google, Android işletim sistemine entegre ettiği Deprem Uyarı Sistemi sayesinde, kullanıcıları depremden saniyeler önce bilgilendirerek güvenli bir alana geçmeleri için zaman kazandırmayı hedefliyor. iOS kullanıcıları ise farklı yöntemlerle bu tür uyarılardan haberdar olabiliyor. İşte adım adım deprem uyarı sistemini aktif hâle getirme rehberi:

TÜRKİYE HABERLERİ

Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi kullanımı (Android ve İOS) - 2

ANDROİD

Android Cihazlarda Google Deprem Uyarı Sistemini Açma:

Ayarlar menüsüne girin.

Güvenlik ve Acil Durum (veya bazı cihazlarda Konum) seçeneğine dokunun.

Deprem Uyarıları sekmesini bulun.

Açılan menüde "Deprem Uyarıları" seçeneğini aktif duruma getirin.

Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi kullanımı (Android ve İOS) - 3

Bu özellik Android 5.0 (Lollipop) ve üzeri sürümlerde, Google Play Hizmetleri etkin olan cihazlarda çalışır. Deprem algılaması, cihazın ivmeölçer sensörü ve bölgedeki diğer cihazlardan alınan verilerle yapılır.

Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi kullanımı (Android ve İOS) - 4

İOS

iOS (iPhone) Cihazlarda Deprem Uyarısı Almak İçin:

Apple, şu anda Google gibi yerleşik bir deprem uyarı sistemi sunmasa da, iOS kullanıcıları aşağıdaki adımları uygulayarak uyarı alabilir:

Ayarlar > Bildirimler > Acil Durum Uyarıları menüsüne girin.

"Hükümet Uyarıları" başlığı altındaki "Acil Durum Uyarıları" seçeneğini aktif edin.

Not: Bu sistem, Türkiye'de henüz tam olarak yaygın olmasa da bazı ülkelerde GSM üzerinden gönderilen deprem veya doğal afet bildirimlerini kapsar.

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