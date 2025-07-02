Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi kullanımı (Android ve İOS)
Marmara'da meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler bir kez daha deprem uyarı sistemlerine çevrildi. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
Deprem öncesi bazı cep telefonlarına gelen erken uyarı bildirimleri, kullanıcılara saniyeler içinde hayat kurtarıcı bilgi ulaştırıyor. Google, Android işletim sistemine entegre ettiği Deprem Uyarı Sistemi sayesinde, kullanıcıları depremden saniyeler önce bilgilendirerek güvenli bir alana geçmeleri için zaman kazandırmayı hedefliyor. iOS kullanıcıları ise farklı yöntemlerle bu tür uyarılardan haberdar olabiliyor. İşte adım adım deprem uyarı sistemini aktif hâle getirme rehberi: