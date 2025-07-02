Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi kullanımı (Android ve İOS)

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iOS (iPhone) Cihazlarda Deprem Uyarısı Almak İçin:



Apple, şu anda Google gibi yerleşik bir deprem uyarı sistemi sunmasa da, iOS kullanıcıları aşağıdaki adımları uygulayarak uyarı alabilir:



Ayarlar > Bildirimler > Acil Durum Uyarıları menüsüne girin.



"Hükümet Uyarıları" başlığı altındaki "Acil Durum Uyarıları" seçeneğini aktif edin.



Not: Bu sistem, Türkiye'de henüz tam olarak yaygın olmasa da bazı ülkelerde GSM üzerinden gönderilen deprem veya doğal afet bildirimlerini kapsar.