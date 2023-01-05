Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı

Emlak dolandırıcılarının yeni oyunu bu kez 'Google Earth' üzerinden... Trabzon'da bir kişi, uydu fotoğraflarına inanarak kapora verdiği şüpheli tarafından dolandırıldı. Şikayetin ardından soruşturma başlatılınca başka kişilerin de aynı yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 1

Trabzon'da inşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, uydu fotoğrafı ile arsa satışında 'kapora' dolandırıcılığı kurbanı oldu.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 2

İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 3

Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 4

Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 5

BAŞKA KİŞİLER DE DOLANDIRILMIŞ

Soruşturma kapsamında, kentte ayrıca 5 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtuldukları belirlendi.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 6

''İLAN KALKINCA ANLADIM''

Yatırım amacıyla arazi almak istediğini belirten Yılmaz Çan, "Mesajla görüşmemizde arsanın kendisine ait olduğunu söyleyip tapu fotokopisi, e-Devlet bilgilerini ve kimliğini paylaştı. İlanın bilgilerini parsel sorgulamadan baktım. Bilgilerin örtüştüğünü görüp, güvendim. 3 bin TL kaparo isteyince işlemlerin hızlı ilerlemesi için yatırdım. Ertesi gün numarayı aradığımda ulaşamadım ve engellediğini fark etti. Siteden de ilanı kaldırınca dolandırıldığımın farkına varıp, suç duyurusunda bulundum" dedi.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 7

Başkalarının da dolandırılmaması için uyarıda bulunan Çan, "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil. İlanlarda lokasyona göre fiyatı makul tutuyorlar, istediği rakamlar da depozito olarak çok büyük meblağlar değil. Güzel bir arsa aldığımı düşünüyordum, maalesef dolandırıldım. Muhtemelen benim gibi bu ya da benzer arsa için kaparo yatıranlar vardır" diye konuştu.   

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 8

'İLANLARI KALDIRMAMALARI TAZMİNAT SEBEBİ'

Avukat Murat Şahinkaya da e-Ticaret sitesinde açılan sahte ilanlardan arazi almaya çalışan 5 müvekkilinin son anda dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 9

Şahinkaya, "Aynı ilana başvuran birçok kişi oldu. Bu ve benzeri ilanlardan arazi almak isteyen 5 kişiden kaparo istemişler. Sorgulamasını yapıp, şahısların sahte kişiler olduğunu fark edip, kaparo göndermelerini engelledim. Bu siteye de konuyla ilgili şikayette bulunduk. Normalde şikayet sonrası ilanları kaldırmamaları da ayrıca tazminat sebebidir" dedi.

Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 10
Google Earth ile arsa satışında kapora dolandırıcılığı - 11

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