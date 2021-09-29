'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti

Eşinin kendisini sosyal medya hesaplarından engellediğini ve 2019 yılının Eylül ayından beri ona ulaşamadığını söyleyen Kara, yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı:

"Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."