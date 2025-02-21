Google’dan 21 Şubat’ta Yarım Ay'ın Yükselişine özel Doodle: Ay’ın evreleri nelerdir?

AY’IN DÖNGÜLERİ NELERDİR?

Yeni Ay (Yeniay):

Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır ve Güneş ışığını doğrudan alamadığı için gökyüzünde görünmez. Bu evre, döngünün başlangıcı olarak kabul edilir.

İlk Dördün:

Ay, Dünya etrafındaki yolculuğunun dörtte birini tamamlar. Bu evrede, Ay’ın sağ yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

Dolunay:

Ay, Dünya’nın tam zıt tarafında yer alır ve Güneş ışığını tam olarak alır. Bu evrede, Ay’ın tamamı parlak bir şekilde gözlemlenir. Gece gökyüzünde en parlak olduğu andır.

Son Dördün:

Ay, döngüsünün dörtte üçünü tamamlar ve bu kez sol yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.