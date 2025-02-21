Google’dan 21 Şubat’ta Yarım Ay'ın Yükselişine özel Doodle: Ay’ın evreleri nelerdir?
Google, 21 Şubat Cuma günü kullanıcılarını, “Yarım Ay’ın Yükselişi” adlı Doodle ile karşıladı. Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan arama motoru Ay’ın evrelerine dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Google tarafından hazırlanan Doodle kullancıılarına, Ay’ın hareketlerini keşfetme imkanı verirken eğlenceli bir oyun deneyimi sağlıyor. Peki Ay’ın evreleri nelerdir? İşte, “Yarım Ay’ın Yükselişi” adlı Doodle…
Arama motoru Google, özel tarihlerde ve önemli günlerde kullanıcılarına farklı ana sayfalar sunuyor. 21 Şubat tarihinde Ay’ın yükselişini tema alan Google, bu konu hakkında bir paylaşımda bulundu. Google kullanıcıları, doodle ile ayın farklı evrelerini incelemeye başladı. Ay döngüsü, Ay’ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında farkı şekillerde görünen evrelerinin tamamını kapsıyor. Bu süreç 29,5 gün sürerken döngü, Ay’ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya üzerinden nasıl göründüğüne bağlı olarak değişiyor. Ay’ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana geliyor. Peki Ay döngüsü nedir, nasıl oluşuyor? İşte, Google’ın hazırladığı Doodle’ın detayları…