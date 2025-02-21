Google’dan 21 Şubat’ta Yarım Ay'ın Yükselişine özel Doodle: Ay’ın evreleri nelerdir?

Google, 21 Şubat Cuma günü kullanıcılarını, “Yarım Ay’ın Yükselişi” adlı Doodle ile karşıladı. Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan arama motoru Ay’ın evrelerine dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Google tarafından hazırlanan Doodle kullancıılarına, Ay’ın hareketlerini keşfetme imkanı verirken eğlenceli bir oyun deneyimi sağlıyor. Peki Ay’ın evreleri nelerdir? İşte, “Yarım Ay’ın Yükselişi” adlı Doodle…

Google’dan 21 Şubat’ta Yarım Ay'ın Yükselişine özel Doodle: Ay’ın evreleri nelerdir? - 1

Arama motoru Google, özel tarihlerde ve önemli günlerde kullanıcılarına farklı ana sayfalar sunuyor. 21 Şubat tarihinde Ay’ın yükselişini tema alan Google, bu konu hakkında bir paylaşımda bulundu. Google kullanıcıları, doodle ile ayın farklı evrelerini incelemeye başladı. Ay döngüsü, Ay’ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında farkı şekillerde görünen evrelerinin tamamını kapsıyor. Bu süreç 29,5 gün sürerken döngü, Ay’ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya üzerinden nasıl göründüğüne bağlı olarak değişiyor. Ay’ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana geliyor. Peki Ay döngüsü nedir, nasıl oluşuyor? İşte, Google’ın hazırladığı Doodle’ın detayları…

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Google’dan 21 Şubat’ta Yarım Ay'ın Yükselişine özel Doodle: Ay’ın evreleri nelerdir? - 2

GOOGLE’DEN YARIM AY’IN YÜKSELİŞİNE ÖZEL DOODLE

Arama motoru Google, ayın evreleri ya da bilinen diğer adıyla ayın fazlarına, özel Doodle hazırladı. Yarım Ay’ın Yükselişi’ni ana sayfasına taşıyan Google, bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Hazırlanan Doodle ile kullanıcılar, interaktif bir oyunla eğlenceli bir keşif deneyimi yaşıyor.

Google’dan 21 Şubat’ta Yarım Ay'ın Yükselişine özel Doodle: Ay’ın evreleri nelerdir? - 3

AY DÖNGÜSÜ NEDİR?

Ay döngüsü temel olarak, Ay’ın Dünya etrafındaki hareket sırasında farklı şekillerde görünen evlerin tamamını kapsıyor.

Yaklaşık 29,5 gün devam eden bu süreç , Ay’ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya'dan nasıl göründüğüne bağlı olarak şekilleniyor. Ay döngüsü, hem antik kültürlerde hem de modern yaşamda takvimlerin oluşturulmasında ve doğa olaylarının takibinde önemli bir rol oynamıştır.

Aynı zamanda gelgitler ve doğal olaylar üzerinde de etkisi olduğu bilinmektedir. Ay'ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana gelir. Ana evreler aşağıda detaylıca anlatılmıştır.

Google’dan 21 Şubat’ta Yarım Ay'ın Yükselişine özel Doodle: Ay’ın evreleri nelerdir? - 4

AY’IN DÖNGÜLERİ NELERDİR?

Yeni Ay (Yeniay):

Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır ve Güneş ışığını doğrudan alamadığı için gökyüzünde görünmez. Bu evre, döngünün başlangıcı olarak kabul edilir.

İlk Dördün:

Ay, Dünya etrafındaki yolculuğunun dörtte birini tamamlar. Bu evrede, Ay’ın sağ yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

Dolunay:

Ay, Dünya’nın tam zıt tarafında yer alır ve Güneş ışığını tam olarak alır. Bu evrede, Ay’ın tamamı parlak bir şekilde gözlemlenir. Gece gökyüzünde en parlak olduğu andır.

Son Dördün:

Ay, döngüsünün dörtte üçünü tamamlar ve bu kez sol yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

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