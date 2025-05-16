Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi"ne özel doodle: Ayın evreleri
Google'ın ana sayfası, kozmosa yönelik görsel bir kutlamaya bir kez daha ev sahipliği yaptı—bu kez “Yarım Ay’ın Yükselişi” başlıklı çarpıcı bir Doodle ile. Bu sanatsal saygı duruşu, sadece etkileyici bir gece gökyüzü olayını değil, aynı zamanda milyonlarca kullanıcıyı Ay’ın evrelerinin ardındaki bilimi ve güzelliği takdir etmeye davet ediyor.
Ay'ın evreleri veya Ay'ın fazları, (genel olarak Dünya'daki) bir gözlemcinin gördüğü Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranını belirtir. Ay tıpkı Dünya gibi, kendinden ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden, Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür.