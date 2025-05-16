Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi"ne özel doodle: Ayın evreleri

Google'ın ana sayfası, kozmosa yönelik görsel bir kutlamaya bir kez daha ev sahipliği yaptı—bu kez “Yarım Ay’ın Yükselişi” başlıklı çarpıcı bir Doodle ile. Bu sanatsal saygı duruşu, sadece etkileyici bir gece gökyüzü olayını değil, aynı zamanda milyonlarca kullanıcıyı Ay’ın evrelerinin ardındaki bilimi ve güzelliği takdir etmeye davet ediyor.

Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi"ne özel doodle: Ayın evreleri - 1

Ay'ın evreleri veya Ay'ın fazları, (genel olarak Dünya'daki) bir gözlemcinin gördüğü Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranını belirtir. Ay tıpkı Dünya gibi, kendinden ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden, Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür.

TÜRKİYE HABERLERİ

Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi"ne özel doodle: Ayın evreleri - 2

Teknoloji devi Google, ana sayfasında her fırsatta özel günlere, tarihi kişiliklere ve doğa olaylarına dikkat çeken Doodle çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bu haftanın dikkat çeken doodle'ı ise, gökyüzü meraklılarını sevindiren bir tema: "Yarım Ay’ın Yükselişi."

Google Doodle ekibi zaman zaman doğa olaylarını sanatsal dokunuşlarla kullanıcıların gündemine taşımayı tercih ediyor. "Yarım Ay’ın Yükselişi" teması, sadece bir gök olayını değil, aynı zamanda insanlık tarihindeki sayısız kültürel ve ruhsal anlamı da içinde barındırıyor. Ay, yüzyıllardır şiirden sanata, bilimden mitolojiye kadar birçok alanda ilham kaynağı olmuştur.

Bu özel doodle ile kullanıcılar, Ay’ın bu evresine dair küçük ama etkileyici bir farkındalık kazanırken, astronomi meraklıları için de gökyüzüne bakmak adına güzel bir hatırlatma oluyor.

Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi"ne özel doodle: Ayın evreleri - 3

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın evreleri şu isimlerle adlandırılır:

Yeni Ay

Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.

Hilal

Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.

İlk Dördün

Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.

Şişkin ay

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi"ne özel doodle: Ayın evreleri - 4

Dolunay

Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evredir.

Son dördün

Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir.

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