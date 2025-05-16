Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi"ne özel doodle: Ayın evreleri

Teknoloji devi Google, ana sayfasında her fırsatta özel günlere, tarihi kişiliklere ve doğa olaylarına dikkat çeken Doodle çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bu haftanın dikkat çeken doodle'ı ise, gökyüzü meraklılarını sevindiren bir tema: "Yarım Ay’ın Yükselişi."



Google Doodle ekibi zaman zaman doğa olaylarını sanatsal dokunuşlarla kullanıcıların gündemine taşımayı tercih ediyor. "Yarım Ay’ın Yükselişi" teması, sadece bir gök olayını değil, aynı zamanda insanlık tarihindeki sayısız kültürel ve ruhsal anlamı da içinde barındırıyor. Ay, yüzyıllardır şiirden sanata, bilimden mitolojiye kadar birçok alanda ilham kaynağı olmuştur.



Bu özel doodle ile kullanıcılar, Ay’ın bu evresine dair küçük ama etkileyici bir farkındalık kazanırken, astronomi meraklıları için de gökyüzüne bakmak adına güzel bir hatırlatma oluyor.



