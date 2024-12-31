Google'dan yılın son gününe özel doodle: "Yılın son günü" mesajları: 2024'e veda sözleri

31 Aralık, Gregoryen takvimine göre yılın son günüdür ve genellikle Yılbaşı Gecesi (Yeni Yıl Arifesi) olarak adlandırılır. Bu tarih, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde özel bir anlam taşır. Yılın son günü, geride bırakılan 12 ayın bir özeti gibidir. İnsanlar, o yıl yaşadıkları başarıları, zorlukları ve anıları değerlendirir. Bu, kişisel gelişim için önemli bir fırsat sunar.