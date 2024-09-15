Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı

Düzce'de yaşayan 84 yaşındaki Adem Karagülle, gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı. Yaşlı adam, "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım." diye konuştu.

Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı - 1

Düzce'nin Çamköy Mahallesi’nde yaşayan Adem Karagülle (84), emekli olduktan sonra yaşadığı evin bahçesindeki ağaca ahşap kulübe inşa etmek için çalışmalara başladı. Karagülle, 30 metre yüksekliğindeki ağaca, günler süren çalışmayla ahşap kulübe yaparken, evden yemekleri oraya ulaştırabilmek için teleferik sistemi kurdu.

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Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı - 2

Merdivenle ağaç kulübeye tırmanan Karagülle burada hem vakit geçirip hem de ibadetlerini yapıyor. Karagülle, ayrıca her gün evinin bahçesindeki spor aletlerinde düzenli olarak egzersiz yapıyor.

Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı - 3

Adem Karagülle, ayrıca gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı.

Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı - 4

Çam ağacındaki ahşap kulübeyi 2020’de yaptığını belirten Karagülle, "İnşaat malzemelerini çıkartmak biraz zor oldu ama başardım. Ağaçta olduğum için en büyük misafirim kuşlar, onlar beni yalnız bırakmıyor. Kulübeye çıkabilmem için spor yapmam şart. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum." dedi.

Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı - 5

"BURADA NE YATIYORSUN, GİT MEZAR TAŞINI YAPTIR"

Kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdığını söyleyen Karagülle şöyle konuştu:

"Mezar taşını bir gece gördüğüm rüyanın ardından yaptırdım. Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı.

Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı - 6

'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım."

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