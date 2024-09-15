Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı: "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı"
Düzce'de yaşayan 84 yaşındaki Adem Karagülle, gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı. Yaşlı adam, "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım." diye konuştu.
Düzce'nin Çamköy Mahallesi’nde yaşayan Adem Karagülle (84), emekli olduktan sonra yaşadığı evin bahçesindeki ağaca ahşap kulübe inşa etmek için çalışmalara başladı. Karagülle, 30 metre yüksekliğindeki ağaca, günler süren çalışmayla ahşap kulübe yaparken, evden yemekleri oraya ulaştırabilmek için teleferik sistemi kurdu.